Saint-Hilaire-sur-Benaize

Trophée des champions bol d’or des amateurs

Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 09:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Course cycliste Elite traversant des communes du PNR de la Brenne avec un départ à Saint Germain (86) et arrivée à Eguzon Chantôme. Une caravane publicitaire et des voitures anciennes défileront sur le parcours, une heure avant l’épreuve. 200 participants attendus.

Départ à St Germain (86) et ensuite course en ligne dans la PNR de la Brenne avec passages dans les communes suivantes Saint Hilaire sur Benaize, Mauvières, Bélâbre, Chalais, Nesmes, Lignac, Tilly, Bonneuil, Beaulieu, Chaillac, Dunet, Prissac, Sacierges Saint Martin, Roussines, Saint Gilles, Parnac, Saint-Benoit du Sault, La Chatre l’Anglin, Mouhet, Secteurs de Vigoux, Bazaiges et Baraize, Eguzon Chantôme soit 139,37 km en ligne avec la participation de près de 200 coureurs élites venant de toute la France et quelques équipes étrangères. Circuit Final répété 3 fois soit une course total de 174,77 km. Une caravane publicitaire et des voitures anciennes défileront sur le parcours, une heure avant l’épreuve. .

Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 01 57 40 usargentoncyclisme@aol.com

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English :

A 175 km road race with almost 200 elite riders from all over France and a few foreign teams. A publicity caravan and vintage cars will parade along the route an hour before the event.

L’événement Trophée des champions bol d’or des amateurs Saint-Hilaire-sur-Benaize a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Brenne