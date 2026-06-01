Saint-Loubès

Festi’Music

Place de l’Hôtel de ville Saint-Loubès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Comité des fêtes de Saint-Loubès organise Festi’Music, une grande soirée musicale gratuite, le 19 juin à partir de 19 h 30. Cet événement met à l’honneur les talents locaux avec une programmation variée sur plusieurs scènes de la commune place de la Mairie, école de musique et parc de la Coupole. Au programme, des concerts de l’école de musique, La Lyre, Wailing Catz avec Val’swing, Flyp, Shaggyband, 1ères dames et Catana. Une offre de restauration et un bar sont disponibles sur place. En cas d’intempéries, un repli est prévu à la Coupole. .

Place de l’Hôtel de ville Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 42 69 84 comitefetes.saintloubes@gmail.com

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English : Festi’Music

L’événement Festi’Music Saint-Loubès a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de l’Entre-deux-Mers