Fête de la Saint-Jean au port de Cavernes Port de Cavernes Saint-Loubès samedi 27 juin 2026.

Saint-Loubès

Fête de la Saint-Jean au port de Cavernes

Port de Cavernes 81 Avenue du Port Saint-Loubès Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Comité des fêtes de Saint-Loubès vous attend les 27 et 28 juin 2026 au port de Cavernes pour la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Tout le week-end, profitez d’animations gratuites (structures gonflables, balades en bateau dès 8 ans) et d’une buvette/restauration au bord de l’eau. Le samedi 27 juin au soir se dérouleront le traditionnel feu de la Saint-Jean et le grand feu d’artifice (tiré à 23 h), avec également, dans la soirée, un groupe de musique et un DJ. Le dimanche 28 juin accueillera un grand vide-grenier. .

Port de Cavernes 81 Avenue du Port Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 42 69 84 comitefetes.saintloubes@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Jean au port de Cavernes

L’événement Fête de la Saint-Jean au port de Cavernes Saint-Loubès a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers