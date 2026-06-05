Fest’In Geek Place du 8 mai 1945 Cabannes

Informations pratiques

Cabannes

Fest’In Geek

Du samedi 29 au dimanche 30 août 2026 de 10h à 19h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

4e édition du Festin Geek.

Le Festin Geek Cabannes revient pour sa 4ème édition.



Plongez dans l’univers geek avec un programme riche et varié pour tous les passionnés !

– Tournois de gaming & espace rétro-gaming revivez vos classiques préférés !

– Concours de cosplay montrez votre créativité sur scène.

– Exposants et stands goodies, mangas, comics, figurines et bien plus encore.

– Ateliers créatifs pour apprendre et créer autour de vos passions geek.

– Concerts live ambiance assurée avec des artistes sur scène.

– Espace auteur rencontrez des écrivains, dessinateurs et créateurs talentueux.

– Animations et surprises pour tous les âges, petits et grands !



Venez partager votre passion dans une ambiance conviviale et festive, entouré(e) de la communauté geek. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

4th Edition of the Festin Geek.

L’événement Fest’In Geek Cabannes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence