Village-Neuf

Festi’Neuf Festival des Art de la Rue de Village-Neuf

81 rue du Général de Gaulle Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Les 29 et 30 août 2026, Festi’Neuf transformera une nouvelle fois le cœur de Village-Neuf en une immense scène à ciel ouvert. Pendant deux jours, rues, places et parcs vibreront au rythme des arts vivants, des concerts et des animations dans une ambiance conviviale et familiale.

Cette nouvelle édition du festival des arts de la rue promet une programmation éclectique mêlant humour, poésie, musique et performances visuelles. Parmi les spectacles attendus figurent Talché, à l’univers clownesque et imprévisible, Wanted, une parodie de western aussi déjantée que précise, ou encore Branle Bas de Combat, qui revisite avec tendresse le cirque d’antan. Le public pourra également découvrir Monsieur O, un solo de cirque drôle et poétique, ainsi que l’énergie collective des danseurs de Dare to Dance.

Les déambulations animeront elles aussi les rues du village. La Camelote fera revivre les grands classiques de la chanson française revisités avec humour et bonne humeur, tandis que Le Pianoteur surprendra les visiteurs avec son étonnant vélo-orchestre ambulant.

Le samedi soir, l’ambiance montera encore d’un cran avec Splash !, une fanfare électro-cuivrée explosive prête à transformer la place du village en véritable dancefloor à ciel ouvert.

Tout au long du week-end, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations jeux en bois, Village des Enfants, Guinguette Magique, sculptures sur ballons avec Anouk, sans oublier la participation active des associations locales qui contribueront à faire de cette édition un événement généreux et participatif.

À travers Festi’Neuf 2026, les organisateurs souhaitent offrir au public une parenthèse festive et accessible à tous, une invitation à ralentir, lever les yeux et se laisser surprendre au cœur de Village-Neuf. 0 .

81 rue du Général de Gaulle Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 ginther.arnaud@mairie-village-neuf.fr

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English :

L’événement Festi’Neuf Festival des Art de la Rue de Village-Neuf Village-Neuf a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue