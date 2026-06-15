Charbonnières

Festi’Piafs 2026

Le Bois du Guéret Charbonnières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Comme chaque année la compagnie organise le Festi’Piafs !

Deux journées champêtres autour de concerts et spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Festival adapté aux familles et aux enfants en plein champs.

Théâtre I Scènes ouvertes I Goguettes

Accès libre.

Comme chaque année la compagnie organise le Festi’Piafs !

Deux journées champêtres autour de concerts et spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Festival adapté aux familles et aux enfants en plein champs.

Venez partager ces moments légers & joyeux autour d’une programmation pour petits et grands °-)

Théâtre I Scènes ouvertes I Goguettes

Programme complet sur www.lestetesde piafs.fr

Accès libre. .

Le Bois du Guéret Charbonnières 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire tdpdiffusion@gmail.com

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English :

Just like every year, the company is organizing Festi’Piafs!

Two days of concerts and shows in the countryside, in a warm and friendly atmosphere. A family-friendly festival for all ages, held in the open air.

Theater | Open-mic nights | Goguettes

Free admission.

L’événement Festi’Piafs 2026 Charbonnières a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE