Festi’Piafs 2026 Charbonnières
Festi’Piafs 2026 Charbonnières vendredi 11 septembre 2026.
Charbonnières
Festi’Piafs 2026
Le Bois du Guéret Charbonnières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Comme chaque année la compagnie organise le Festi’Piafs !
Deux journées champêtres autour de concerts et spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Festival adapté aux familles et aux enfants en plein champs.
Théâtre I Scènes ouvertes I Goguettes
Accès libre.
Comme chaque année la compagnie organise le Festi’Piafs !
Deux journées champêtres autour de concerts et spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Festival adapté aux familles et aux enfants en plein champs.
Venez partager ces moments légers & joyeux autour d’une programmation pour petits et grands °-)
Théâtre I Scènes ouvertes I Goguettes
Programme complet sur www.lestetesde piafs.fr
Accès libre. .
Le Bois du Guéret Charbonnières 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire tdpdiffusion@gmail.com
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English :
Just like every year, the company is organizing Festi’Piafs!
Two days of concerts and shows in the countryside, in a warm and friendly atmosphere. A family-friendly festival for all ages, held in the open air.
Theater | Open-mic nights | Goguettes
Free admission.
L’événement Festi’Piafs 2026 Charbonnières a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE