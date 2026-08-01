Informations pratiques

Charbonnières

Spectacle 1, 2, 3 hop !

Le Bois du Guéret Charbonnières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous le dimanche 30 août à 14h30 pour respirer un grand coup avant la rentrée !! Venez découvrir le spectacle des Têtes de Piafs 1,2,3 Hop , en partenariat avec Zest’Cie et Théâtre En Herbe ! Une balade mêlant danse, théâtre, poésie, marionnette et chansons !

Tout public.

Prix libre.

Rendez-vous le dimanche 30 août à 14h30 pour respirer un grand coup avant la rentrée !! Venez découvrir le spectacle des Têtes de Piafs 1,2,3 Hop , en partenariat avec Zest’Cie et Théâtre En Herbe ! Une balade mêlant danse, théâtre, poésie, marionnette et chansons !

Tout public.

Prix libre. .

Le Bois du Guéret Charbonnières 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 98 12 50 tdpdiffusion@gmail.com

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English :

Join us on Sunday, August 30, at 2:30 p.m. to take a deep breath before school starts!! Come discover the T%EAtes de Piafs show “1,2,3 Hop,” in partnership with Zest’Cie and Th%E9%E2tre En Herbe! A journey blending dance, theater, poetry, puppetry, and songs! ??

Suitable for all ages.

Pay what you can.

L’événement Spectacle 1, 2, 3 hop ! Charbonnières a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE