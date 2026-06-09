La Bouilladisse

Festi’place Concert Osiris Oasis tribute

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h. Place de la Mairie La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Rock.

Assister à un concert d’Osiris, c’est revivre les concerts cultes du groupe mythique de Manchester !

En première partie concert Double Blanc, tribute Beatles. .

Place de la Mairie La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rock night.

Attend an Osiris concert and relive the cult concerts of the legendary Manchester band!

L’événement Festi’place Concert Osiris Oasis tribute La Bouilladisse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile