La Bouilladisse

Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21h. Place de la Mairie La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée chanson française..

Embarquez pour un voyage dans le temps et revivez la magie, l’ambiance, les émotions des concerts de Jean-Jacques Goldman.

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Place de la Mairie La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

French chanson evening…

Take a trip back in time and relive the magic, atmosphere and emotions of Jean-Jacques Goldman concerts.

L’événement Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile