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Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse

Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 13720 La Bouilladisse

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Bouilladisse

Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21h. Place de la Mairie La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée chanson française..
Embarquez pour un voyage dans le temps et revivez la magie, l’ambiance, les émotions des concerts de Jean-Jacques Goldman.
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Place de la Mairie La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

French chanson evening…
Take a trip back in time and relive the magic, atmosphere and emotions of Jean-Jacques Goldman concerts.

L’événement Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile