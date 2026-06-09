Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse
Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse vendredi 24 juillet 2026.
La Bouilladisse
Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble
Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21h. Place de la Mairie La Bouilladisse Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée chanson française..
Embarquez pour un voyage dans le temps et revivez la magie, l’ambiance, les émotions des concerts de Jean-Jacques Goldman.
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Place de la Mairie La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
French chanson evening…
Take a trip back in time and relive the magic, atmosphere and emotions of Jean-Jacques Goldman concerts.
L’événement Festi’place tribute Goldman Un soir ensemble La Bouilladisse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile