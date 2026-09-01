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AGENDA · Lagupie

Festi’Pomme Lagupie

samedi 12 septembre 2026 · Lagupie

Festi’Pomme Lagupie

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Dans le Village
Ville
47180 Lagupie
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lagupie

Festi’Pomme

Dans le Village Lagupie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Cette année encore un beau programme !
Vide grenier, spectacle inédit, et repas convivial élaboré par notre atelier cuisine.
Réservez ce week-end, parlez en autour de vous,   .

Dans le Village Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 38 11 

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English : Festi’Pomme

L’événement Festi’Pomme Lagupie a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Garonne