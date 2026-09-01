Informations pratiques

Lagupie

Festi’Pomme

Dans le Village Lagupie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Cette année encore un beau programme !

Vide grenier, spectacle inédit, et repas convivial élaboré par notre atelier cuisine.

Réservez ce week-end, parlez en autour de vous, .

Dans le Village Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 38 11

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English : Festi’Pomme

L’événement Festi’Pomme Lagupie a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Garonne