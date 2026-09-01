AGENDA · Lagupie
Festi’Pomme Lagupie
samedi 12 septembre 2026 · Lagupie
Informations pratiques
Lagupie
Festi’Pomme
Dans le Village Lagupie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Cette année encore un beau programme !
Vide grenier, spectacle inédit, et repas convivial élaboré par notre atelier cuisine.
Réservez ce week-end, parlez en autour de vous, .
Dans le Village Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 38 11
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English : Festi’Pomme
L’événement Festi’Pomme Lagupie a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Garonne