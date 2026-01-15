Fest’Irlande, 4ème édition Pleaux

Fest’Irlande, 4ème édition

Maison du Temps Libre, Place du village, CCAS de Pleaux, Eglise St-Jean-Baptiste Pleaux Cantal

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-06 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03

Festival de musique traditionnelle irlandaise, chant et danse. Un festival IN avec des concerts d’artistes irlandais, des master class. Le festival OFF proposera des exposants en lien avec l’Irlande et le Cantal et des sessions musicales…

Maison du Temps Libre, Place du village, CCAS de Pleaux, Eglise St-Jean-Baptiste Pleaux 15700 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 66 42 48 sessionsirlandaisesdepleaux@gmail.com

English : Fest’Irlande

Festival of traditional Irish music, song and dance. An IN festival with concerts by Irish artists and master classes. The OFF festival will feature Irish and Cantal-related exhibitors and musical sessions…

