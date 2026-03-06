Festi’rue Rue de la République Decize

Festi’rue

Rue de la République Centre-ville Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Festi’rue fête ses 20 ans cette année !

Organisé par le Centre Socio‑Culturel Les Platanes, Festi’rue est devenu un événement incontournable des arts de la rue et un rendez‑vous majeur des arts vivants à Decize.

Depuis deux décennies, le festival fait vibrer la ville au rythme de spectacles originaux et de performances artistiques pour tous les âges.

Pour célébrer ses 20 ans, l’équipe de bénévoles prépare une programmation exceptionnelle théâtre de rue, magie, danse, musique, cirque, spectacles de feu, et de nombreuses animations accessibles à tous.

Un anniversaire à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir l’esprit festif, créatif et convivial de Festi’rue

Programmation en cours. .

Rue de la République Centre-ville Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 accueil@csc-decize.fr

English : Festi’rue

