Saulges

FESTISALICA

Bourg Saulges Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Saulges remonte le temps ! Venez revivre la Belle Epoque de ce village mayennais au travers de ses animations, costumes et décors ! Plongez dans les années 1900 !

Saulges en 1900, c’était des hôtels, des écoles, des commerces et bien sûr les grottes !

Venez revivre la Belle Epoque de Saulges, le temps d’un week-end !

avec des concerts, des animations ainsi qu’un marché de producteurs et d’artisans.

Participez également au concours Peintres et Photographes dans la Cité :

inscriptions le samedi à partir de 8h , place de la mairie, pour les amateurs ou professionnels, ou prenez le temps de découvrir le travail de ces artistes.

Profitez de cette ambiance conviviale et festive en vous costumant pour l’occasion !

Buvette et restauration sur place le vendredi soir et le samedi soir.

Animations gratuites.

Organisé par Amicalement Saulges. .

Bourg Saulges 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 20 32 16 amicalement.saulges@gmail.com

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English :

Saulges goes back in time! Come and relive the Belle Epoque of this Mayenne village through its animations, costumes and decorations! Immerse yourself in the 1900s!

L’événement FESTISALICA Saulges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons