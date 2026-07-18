UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sarlat-la-Canéda

Festi’Sarlat Sarlat-la-Canéda

samedi 15 août 2026 · Sarlat-la-Canéda

Festi’Sarlat Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade Christian Goumondie
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Sarlat-la-Canéda

Festi’Sarlat

Stade Christian Goumondie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

E C.A.SARLAT.XV vous propose une soirée exceptionnelle le 15 août avec au programme
– DJ Florum
– Sunwill Richards
– DJ Djoque
– Bertoo

Avec danseuses.
Restauration Food Trucks.   .

Stade Christian Goumondie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 32 04 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Sarlat

L’événement Festi’Sarlat Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)