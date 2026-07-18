Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Festi’Sarlat

Stade Christian Goumondie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

E C.A.SARLAT.XV vous propose une soirée exceptionnelle le 15 août avec au programme

– DJ Florum

– Sunwill Richards

– DJ Djoque

– Bertoo

Avec danseuses.

Restauration Food Trucks. .

Stade Christian Goumondie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 32 04 61

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English : Festi’Sarlat

L’événement Festi’Sarlat Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir