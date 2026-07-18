Festi’Sarlat Sarlat-la-Canéda
samedi 15 août 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Festi’Sarlat
Stade Christian Goumondie Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
E C.A.SARLAT.XV vous propose une soirée exceptionnelle le 15 août avec au programme
– DJ Florum
– Sunwill Richards
– DJ Djoque
– Bertoo
Avec danseuses.
Restauration Food Trucks. .
Stade Christian Goumondie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 32 04 61
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English : Festi’Sarlat
L’événement Festi’Sarlat Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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