Festiv’Adour Les Michels Salle socioculturelle Moliets-et-Maa
Festiv’Adour Les Michels Salle socioculturelle Moliets-et-Maa samedi 14 novembre 2026.
Moliets-et-Maa
Festiv’Adour Les Michels
Salle socioculturelle 120 Rue de l’Europe Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Duo poétique et loufoque, Les Michels partagent contrebasse, humour et ukulélé pour repenser avec élégance et complicité le répertoire du patrimoine culturel francophone. Les Michels revisitent surtout des chansons de chanteurs chanteuses décédé(e)s qui s’appelaient Michel.
Duo poétique et loufoque, Les Michels partagent contrebasse, humour et ukulélé pour repenser avec élégance et complicité le répertoire du patrimoine culturel francophone. Les Michels revisitent surtout des chansons de chanteurs chanteuses décédé(e)s qui s’appelaient Michel, comme par exemple Michel Brassens, Michel Brel, Michel Aznavour, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michelle Vartan, Michel Delpech…
Avec
Michel (Arnaud Delosanne) chant, ukulélé
Michel (Cédric Laronche) chant, contrebasse .
Salle socioculturelle 120 Rue de l’Europe Moliets-et-Maa 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Festiv’Adour Les Michels
A poetic, zany duo, Les Michels share double bass, humor and ukulele to rethink the repertoire of French cultural heritage with elegance and complicity. Les Michels revisit songs by deceased singers named Michel.
L’événement Festiv’Adour Les Michels Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS
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