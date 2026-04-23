Festiv’Adour Les Michels Salle socioculturelle Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Festiv’Adour Les Michels

Salle socioculturelle 120 Rue de l’Europe Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Duo poétique et loufoque, Les Michels partagent contrebasse, humour et ukulélé pour repenser avec élégance et complicité le répertoire du patrimoine culturel francophone. Les Michels revisitent surtout des chansons de chanteurs chanteuses décédé(e)s qui s’appelaient Michel.

Duo poétique et loufoque, Les Michels partagent contrebasse, humour et ukulélé pour repenser avec élégance et complicité le répertoire du patrimoine culturel francophone. Les Michels revisitent surtout des chansons de chanteurs chanteuses décédé(e)s qui s’appelaient Michel, comme par exemple Michel Brassens, Michel Brel, Michel Aznavour, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michelle Vartan, Michel Delpech…

Avec

Michel (Arnaud Delosanne) chant, ukulélé

Michel (Cédric Laronche) chant, contrebasse .

Salle socioculturelle 120 Rue de l’Europe Moliets-et-Maa 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Festiv’Adour Les Michels

A poetic, zany duo, Les Michels share double bass, humor and ukulele to rethink the repertoire of French cultural heritage with elegance and complicity. Les Michels revisit songs by deceased singers named Michel.

L’événement Festiv’Adour Les Michels Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS