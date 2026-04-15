Saint-Martin-de-Hinx

Vide Grenier du SMBS course à pied

Salle Socio-culturelle St Martin de Hinx Saint-Martin-de-Hinx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez chiner à notre Vide Grenier !

N’hésitez pas à venir chiner au vide grenier organisé par le SMBS COURSE À PIED. Nous vous accueillerons de 8h30 à 18h.

Restauration rapide sur place et boissons chaudes et froides. .

Salle Socio-culturelle St Martin de Hinx Saint-Martin-de-Hinx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 75 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier du SMBS course à pied

Come and bargain-hunt at our Garage Sale!

L’événement Vide Grenier du SMBS course à pied Saint-Martin-de-Hinx a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI LAS