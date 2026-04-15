Vide Grenier du SMBS course à pied Saint-Martin-de-Hinx
Vide Grenier du SMBS course à pied Saint-Martin-de-Hinx dimanche 24 mai 2026.
Saint-Martin-de-Hinx
Vide Grenier du SMBS course à pied
Salle Socio-culturelle St Martin de Hinx Saint-Martin-de-Hinx Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez chiner à notre Vide Grenier !
N’hésitez pas à venir chiner au vide grenier organisé par le SMBS COURSE À PIED. Nous vous accueillerons de 8h30 à 18h.
Restauration rapide sur place et boissons chaudes et froides. .
Salle Socio-culturelle St Martin de Hinx Saint-Martin-de-Hinx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 75 37
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L’événement Vide Grenier du SMBS course à pied Saint-Martin-de-Hinx a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI LAS