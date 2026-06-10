FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DUO LIBERTA Place Bourdales Valentine

Valentine

FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DUO LIBERTA

Place Bourdales PARVIS DE LA MAIRIE Valentine Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Festival 100 % Comminges propose cette année sa 5ème édition !

Ce festival a vocation de permettre au public qui le suivra, de découvrir les communes rurales de notre beau territoire, de les animer et de partager des moments conviviaux durant la période estivale, venez nombreux !

Concert du Duo Liberta Liberta Le Duo vous propose un répertoire 100% français. Redécouvrez les plus beaux duos et les chansons cultes des artistes incontournables interprétés par Joane et Jean-Sébastien.

Le festival est accessible à tous les publics.

Buvette par La Goulotte Occitane, bistrot itinérant.

Restauration par La Goulotte Occitane avec ses planches apéro, LoDi avec ses spécialités vietnamiennes et Kiwitahi Glaces. .

Place Bourdales PARVIS DE LA MAIRIE Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 21 42

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English :

The 100 % Comminges Festival is celebrating its 5th edition this year!

This festival aims to help attendees discover the rural communities of our beautiful region, bring them to life, and share enjoyable moments during the summer—we hope to see you there!

L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES CONCERT DUO LIBERTA Valentine a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE