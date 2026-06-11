FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE CHATEAU DE LAREOLE Laréole

Laréole

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Après les visites touristiques, venez assister au spectacle LA CÔTE FOLLE

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

EN ACCÈS LIBRE SUR LA JOURNÉE

*De 10h à 18h > grands jeux en bois ludiques et conviviaux et pause douceur au coin lecture, entre histoires et imaginaire

Un espace détente et ludique, en accès libre, accueille petits et grands pour une pause conviviale. Entre jeux en bois traditionnels et coin lecture, ce lieu invite au partage, à la curiosité et à la rencontre, offrant à chacun le temps de jouer, lire et se retrouver.

Proposé par la Médiathèque départementale

*De 10h à 18h > sensibilisation ludique à la biodiversité avec Haute-Garonne Environnement

Partez à la découverte du monde vivant grâce à une animation ludique et interactive dédiée à la biodiversité. À travers maquettes, jeux, expositions et expériences sensorielles, petits et grands exploreront les différents milieux naturels et comprendront les liens essentiels entre les espèces, les écosystèmes et notre quotidien.

Cette animation immersive invite chacun à observer, comprendre et agir pour préserver la richesse du vivant. Une expérience conviviale et pédagogique pour sensibiliser tous les publics aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

RDV à l’accueil du château

*De 10h30 à 18h > jeu et exploration d’Instruments Géants écoresponsables !

Jardin musical éphémère insolite des Instruments Géants pour éveiller vos sens et faire appel à votre créativité et à votre imagination.

Un espace unique et hors du temps où petits et grands circulent librement et se laissent prendre au jeu poétique et fantaisiste des instruments géants.

La vue, l’ouïe, le toucher, la mobilité sont sollicités dans une expérience d’éveil musical écologique articulée autour d’un spectacle interactif unique en son genre.

*De 10h30 à 18h > découverte de la teinture au pastel Bleu Pastel

Découverte ludique de la teinture au pastel avec Vanessa Boudet, spécialiste de cette plante et de ses usages. Autour de sa cuve dans son cabinet de curiosité, Vanessa partagera son expérience et proposera des démonstrations de teintures.

Proposé par les Archives Départementales

*De 14h30 à 18h > démonstration de poterie du XVIème siècle avec Patrick Delezaive

Dans le parc du château, remontez le temps à la découverte des savoir-faire artisanaux de la Renaissance grâce à des démonstrations de poterie réalisées selon les techniques du XVIe siècle.

Tout au long de l’après-midi, observez le travail de l’artisan Patrick Delezaive, le potier de Cox, sur un étonnant tour à bâton, ancêtre des tours modernes, et découvrez les gestes, outils et méthodes utilisés autrefois pour façonner les objets du quotidien. Une immersion vivante et authentique dans l’artisanat d’époque, au cœur d’un cadre patrimonial exceptionnel.

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

*13h30, 15h > visite guidée sur l’histoire du château du XVIème siècle, son architecture et ses expositions

Votre guide vous présentera l’histoire fascinante de la construction du château initiée par Pierre de Cheverry, vous dévoilera les détails de son système défensif et son architecture datant du XVIe siècle. Découvrez les secrets de cette magnifique demeure depuis les cuisines jusqu’à son étage noble en passant par les anecdotes sur ses anciens résidents et les événements qui ont marqué son histoire. Une plongée captivante dans le passé qui vous transportera dans la grandeur et l’ingéniosité architecturale du XVIème siècle. Nouveautés 2026 découvrez les œuvres réalisées au pastel de Sandrine Banessy ainsi que les maquettes du patrimoine toulousain réalisées par Roger Puntous.

RDV à l’entrée du château

Durée 1h15

Niveau facile (accès personnes en situation de handicap via ascenseur)

*13h30, 15h30 > atelier d’initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux - “D’or et de couleurs”

Pratiquée depuis le Moyen Âge, l’enluminure est un art subtil aux charmes particuliers la touche du pinceau sur un parchemin, la pose délicate de la feuille d’or, la préparation des couleurs, leurs transparences. L’atelier vous permettra de composer une initiale enluminée (lettrine) et d’en aborder les différentes étapes de création.

Proposé par les Archives Départementales

RDV devant le salon de thé

Durée : 1h15

A partir de 8 ans

*16h, 17h > animation, dégustation de miel avec un apiculteur local

Laurent, gardien des abeilles saura vous faire découvrir tout le travail nécessaire à l’élaboration du précieux nectar.

RDV Sous le platane

Durée 30min

*16h30 > conférence interactive Le Télégraphe Chappe, un moyen révolutionnaire de communication

Plongez dans l’univers fascinant du télégraphe Chappe, premier réseau de communication rapide imaginé à la fin du XVIIIe siècle. À travers cette conférence interactive, découvrez le fonctionnement de ce système révolutionnaire qui permettait de transmettre des messages à distance bien avant l’invention du téléphone.

À l’issue de la conférence, l’intervenant proposera à la vente son ouvrage Tour Chappe de Bouconne, accompagné d’une séance de dédicaces

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 12H

11h > CONCERT

Bain de Lunes

LULA HELDT

Chanson théâtralisée onirique et indocile

Auteure, compositrice et interprète, Lula Heldt développe une chanson libre et indocile. Sans contrainte, sa poésie laisse affleurer un univers imagé, nourri de l’enfance, de la métamorphose et du féminin. Sa voix explore les marges elle chante, souffle, scande, traverse les émotions avec une intensité brute et sensible. On y perçoit des fragments de musiques du monde, des transes, des mélopées espagnoles, jusqu’à un anglais à l’accent réinventé, manié avec humour.

À ses côtés, Alfred le Cello n’est pas qu’un simple instrument. Véritable colonne vertébrale sonore, il devient autant partenaire de jeu que complice mouvant, dialoguant avec la voix dans un équilibre fait de liberté et de décalage.

Son premier album, Bain de Lunes, sorti en septembre 2024, donne naissance à un spectacle immersif et intime, invitant le public à un voyage poétique entre imaginaire, douceur et révolte, là où l’on accepte d’être libre.

Distribution Lula Heldt chant, violoncelle

Durée 1h

18h > CIRQUE

Parmi les vaches

LA CÔTE FOLLE

Récit acrobatique et corporel, un hommage sensible aux générations passées

Dans une maison, de petits signes discrets marquent le début d’une lente disparition. Le quotidien déraille, les souvenirs s’effritent. Que reste-t-il de nous lorsque notre mémoire nous abandonne ? Comment cet oubli affecte les personnes qui, elles, se souviennent ? Celles qui restent, qui supportent, qui soutiennent. Avec ces questions, La Côte Folle explore physiquement la capacité de soutenir, de porter, de s’entraider. Comment l’oubli nous affecte physiquement ? Comment pouvons-nous l’accompagner ? Un spectacle pour 5 acrobates qui ont le corps, le mouvement et le cirque comme langages communs. Un échafaudage qui devient un agrès de cirque, une scène ou le salon de leur grand-mère parce qu’elles veulent porter et embrasser leurs mémoires et comprendre ce qu’elles racontent d’elles aujourd’hui. Un voyage à travers les souvenirs d’un cerveau en ruine, entre sensibilité et humour. Parce qu’oublier ne devrait jamais être synonyme de disparaître.

Distribution Àfrica Llorens, Maya Peckstadt, Maria Paz Marciano, Elisa Strabioli, Julia Behar Bonnet portés acrobatiques et danse

Durée 50min

Aide à la création Espace Roguet

Dans le cadre du projet EKO-Pyrénées de cirque, projet européen de coopération transfrontalière cofinancé par le FEDER et le programme Interreg-POCTEFA (logos à insérer)

En partenariat avec La Grainerie .

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After your sightseeing, come see the show LA CÔTE FOLLE

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE Laréole a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE