FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE CHATEAU DE LAREOLE Laréole

Laréole

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Après les visites touristiques, venez assister au spectacle de la COMPAGNIE SANKÉ

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

EN ACCÈS LIBRE SUR LA JOURNÉE

*De 10h à 18h > jeux en bois ludiques et conviviaux et pause douceur dans l’espace lecture, entre histoires et imaginaire

Un espace détente et ludique, en accès libre, accueille petits et grands pour une pause conviviale. Entre jeux en bois traditionnels et coin lecture, ce lieu invite au partage, à la curiosité et à la rencontre, offrant à chacun le temps de jouer, lire et se retrouver.

Proposé par la Médiathèque départementale

*De 10h à 18h > sensibilisation ludique à la biodiversité avec Haute Garonne Environnement

Partez à la découverte du monde vivant grâce à une animation ludique et interactive dédiée à la biodiversité. À travers maquettes, jeux, expositions et expériences sensorielles, petits et grands exploreront les différents milieux naturels et comprendront les liens essentiels entre les espèces, les écosystèmes et notre quotidien.

Cette animation immersive invite chacun à observer, comprendre et agir pour préserver la richesse du vivant. Une expérience conviviale et pédagogique pour sensibiliser tous les publics aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

RDV accueil du château

*De 10h30 à 18h > jeu et exploration d’Instruments Géants écoresponsables !

Jardin musical éphémère insolite des Instruments Géants pour éveiller vos sens et faire appel à votre créativité et à votre imagination.

Un espace unique et hors du temps où petits et grands circulent librement et se laissent prendre au jeu poétique et fantaisiste des instruments géants.

La vue, l’ouïe, le toucher, la mobilité sont sollicités dans une expérience d’éveil musical écologique articulée autour d’un spectacle interactif unique en son genre.

*De 14h30 à 18h > démonstration de poterie du XVIe siècle avec Patrick Delezaive

Dans le parc du château, remontez le temps à la découverte des savoir-faire artisanaux de la Renaissance grâce à des démonstrations de poterie réalisées selon les techniques du XVIe siècle.

Tout au long de l’après-midi, observez le travail de l’artisan Patrick Delezaive, le potier de Cox, sur un étonnant tour à bâton, ancêtre des tours modernes, et découvrez les gestes, outils et méthodes utilisés autrefois pour façonner les objets du quotidien. Une immersion vivante et authentique dans l’artisanat d’époque, au cœur d’un cadre patrimonial exceptionnel.

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

*13h30, 15h > visite guidée sur l’histoire du château du XVIème siècle, son architecture et ses expositions

Votre guide vous présentera l’histoire fascinante de la construction du château initiée par Pierre de Cheverry, vous dévoilera les détails de son système défensif et son architecture datant du XVIe siècle. Découvrez les secrets de cette magnifique demeure depuis les cuisines jusqu’à son étage noble en passant par les anecdotes sur ses anciens résidents et les événements qui ont marqué son histoire. Une plongée captivante dans le passé qui vous transportera dans la grandeur et l’ingéniosité architecturale du XVIe siècle. Nouveautés 2026 découvrez les oeuvres réalisées au pastel de Sandrine Banessy ainsi que les maquettes du patrimoine toulousain réalisées par Roger Puntous.

RDV à l’entrée du château

Durée 1h15

Niveau facile (accès handicapé via ascenseur)

*13h30 > réalisation de cosmétiques en pastel avec Sandrine Bannessy

Au cœur des jardins du château, participez à un atelier créatif et sensoriel autour du pastel, plante emblématique du territoire. Accompagné par une intervenante spécialisée, découvrez les propriétés naturelles du pastel et ses usages traditionnels en cosmétique. Vous apprendrez à fabriquer vos propres soins à base d’ingrédients naturels et repartirez avec vos créations, ainsi que de précieux conseils pour prolonger l’expérience chez vous.

Un moment convivial mêlant savoir-faire ancestral, nature et bien-être, dans un cadre exceptionnel.

RDV sous le platane

Durée 2h

*13h30, 15h30 > initiation à la calligraphie avec Leïla Mordi

Après une présentation de l’histoire de l’écriture et de ses techniques, les participants découvriront plusieurs alphabets anciens. Ils pourront tester différents outils (plumes, calames, automatic pen) et relever le défi d’écrire le texte de leur choix.

Proposé par les Archives Départementales

RDV devant le salon de thé

Durée 1h30

*16h, 17h > animation, dégustation de miel avec un apiculteur local

Laurent, gardien des abeilles saura vous faire découvrir tout le travail nécessaire à l’élaboration du précieux nectar.

RDV sous le platane

Durée 30min

*16h15 > conférence sur l’histoire du pastel et des pasteliers avec Sandrine Bannessy

Plongez dans l’histoire du pastel, plante qui fit la richesse et la renommée de toute une région à la Renaissance. Cette conférence vous propose de découvrir l’essor économique et culturel lié à “l’or bleu”, son rôle dans la construction de nombreux châteaux et demeures prestigieuses, ainsi que les savoir-faire qui ont marqué durablement le territoire. À travers récits historiques, anecdotes et éclairages patrimoniaux, revivez l’épopée du pastel et comprenez son héritage encore visible aujourd’hui.

Rendez-vous cour du château

Durée 1h30

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 12H

11h > CONCERT

LES IMPROMPTUEUSES

Quatuor à cordes féminin, reprises originales de grands succès pop

Les Impromptueuses explorent les grands succès pop des dernières décennies avec des arrangements spécialement conçus pour quatuor à cordes. Certaines reprises s’imposent comme des évidences (Beatles), d’autres surprennent (Lady Gaga, Billie Eilish). Avec créativité et finesse, elles insufflent un souffle nouveau à ces morceaux, mêlant textures de cordes, rythmes et couleurs de la pop. Exploratrices de styles, elles bousculent les codes et offrent au public une expérience conviviale et singulière.

Distribution Camille Antona premier violon Camille Suffran second violon Alix Habert alto Estelle Besingrand violoncelle

Durée 1h

18h > CIRQUE & DANSE

SANKÉ

COMPAGNIE SANKÉ

Entre cirque, acrobatie et danse, un spectacle où la différence fait toute la différence

Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre trois hommes et trois femmes originaires de Guinée et d’Amérique Centrale/Latine. Au croisement des esthétiques guinéennes et contemporaines, les artistes partagent leurs singularités à travers une multiplicité de tableaux acrobatiques. A travers les corps en mouvement, ils proposent un voyage dans leur univers, une invitation à puiser dans ses racines pour explorer de nouveaux horizons.

Un groupe qui avance, dont les membres tombent et se relèvent, ensemble, ils ont des choses à dire, ils ont du mal à le dire, ils ne sont pas toujours d’accord mais ils continuent d’avancer. Entre poésie et énergie, entre sensibilité et humour, Sanké est une aventure métissée qui propose de repenser toutes les frontières qui nous entourent.

Distribution Lola María Guy : acrobatie, house danse, portés Sekou Soumah : acrobatie, pyramides, danses traditionnelles, mât chinois Almamy Bangoura : acrobatie, pyramides, mât chinois, danses traditionnelles Lina Ramirez, Juliette Ieva portés acrobatiques, voltige, acrobatie Nicolas Moreno acrobatie, jonglage, pyramides

Durée 1h .

CHATEAU DE LAREOLE Annulé en cas de pluie Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After sightseeing, come see a performance by the COMPAGNIE SANK%C9

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ LAREOLE Laréole a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE