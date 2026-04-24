FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin Place Frédéric Bastiat Mugron

Mugron

FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin

Place Frédéric Bastiat Bourg de Mugron Mugron Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Fin juin, la ville vibrera de nouveau au rythme du Festival 40 en Paires, un événement culturel et festif devenu un rendez-vous incontournable.

Pour cette édition, le festival poursuit son envie de croiser les disciplines et de mettre en lumière des artistes variés. Arts de rue, musique, théâtre… chaque rendez-vous offrira une programmation éclectique, pleine de surprises et accessible à tous les publics.

Venez profiter de ces instants de rencontre, de découverte et d’émotion dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Amateurs d’arts de rue ou simples curieux, laissez-vous embarquer par la créativité et l’esprit festif du Festival 40 en Paires.

Retrouvez une dizaine de compagnies, des ateliers et des courts-métrages. .

Place Frédéric Bastiat Bourg de Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractespectacles@gmail.com

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English :

L’événement FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin Mugron a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Terres de Chalosse