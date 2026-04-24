FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin Place Frédéric Bastiat Mugron
FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin Place Frédéric Bastiat Mugron dimanche 28 juin 2026.
Mugron
FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin
Place Frédéric Bastiat Bourg de Mugron Mugron Landes
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Fin juin, la ville vibrera de nouveau au rythme du Festival 40 en Paires, un événement culturel et festif devenu un rendez-vous incontournable.
Pour cette édition, le festival poursuit son envie de croiser les disciplines et de mettre en lumière des artistes variés. Arts de rue, musique, théâtre… chaque rendez-vous offrira une programmation éclectique, pleine de surprises et accessible à tous les publics.
Venez profiter de ces instants de rencontre, de découverte et d’émotion dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Amateurs d’arts de rue ou simples curieux, laissez-vous embarquer par la créativité et l’esprit festif du Festival 40 en Paires.
Retrouvez une dizaine de compagnies, des ateliers et des courts-métrages. .
Place Frédéric Bastiat Bourg de Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractespectacles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin Mugron a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Mugron (Landes)
- Visite de la ferme du Foie gras (ferme et pâtes) Birouca Mugron 7 mai 2026
- Atelier aquarelle au vin et dégustation CAVE DES VIGNERONS LANDAIS Mugron 23 mai 2026
- Visite de la ferme du Foie gras (ferme et pâtes) Birouca Mugron 4 juin 2026
- Visite de la chapelle et du verger conservatoire Rdv devant la chapelle Mugron 8 juin 2026
- FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin Place Frédéric Bastiat Mugron 27 juin 2026