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FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin Place Frédéric Bastiat Mugron

FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin Place Frédéric Bastiat Mugron

FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin Place Frédéric Bastiat Mugron samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place Frédéric Bastiat

Adresse : Bourg de Mugron

Ville : 40250 Mugron

Département : Landes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif

Mugron

FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin

Place Frédéric Bastiat Bourg de Mugron Mugron Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Fin juin, la ville vibrera de nouveau au rythme du Festival 40 en Paires, un événement culturel et festif devenu un rendez-vous incontournable.

Pour cette édition, le festival poursuit son envie de croiser les disciplines et de mettre en lumière des artistes variés. Arts de rue, musique, théâtre… chaque rendez-vous offrira une programmation éclectique, pleine de surprises et accessible à tous les publics.

Venez profiter de ces instants de rencontre, de découverte et d’émotion dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Amateurs d’arts de rue ou simples curieux, laissez-vous embarquer par la créativité et l’esprit festif du Festival 40 en Paires.

Retrouvez une dizaine de compagnies, des ateliers et des courts-métrages.   .

Place Frédéric Bastiat Bourg de Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42  entractespectacles@gmail.com

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English :

L’événement FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin Mugron a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Terres de Chalosse

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