AGENDA · Saint-Laurent-de-Cerdans
FESTIVAL 543 Saint-Laurent-de-Cerdans
samedi 1 août 2026 · Saint-Laurent-de-Cerdans
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Cerdans
FESTIVAL 543
Forge del Mitg Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Festival 543
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Forge del Mitg Saint-Laurent-de-Cerdans 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Festival 543
L’événement FESTIVAL 543 Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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