UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-de-Cerdans

FESTIVAL 543 Saint-Laurent-de-Cerdans

samedi 1 août 2026 · Saint-Laurent-de-Cerdans

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Laurent-de-Cerdans

FESTIVAL 543

Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Festival 543
  .

Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival 543

L’événement FESTIVAL 543 Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-07-17 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

À voir aussi à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales)