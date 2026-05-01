Festival Abrazo Tango Metz Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Hagondange

Festival Abrazo Tango Metz

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

La 9¿ édition de l’Abrazo Tango Festival s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de tango !

Du 8 au 10 mai 2026, la salle des fêtes de Hagondange vibrera au rythme d’une programmation riche et élégante, mêlant orchestres de talent et danseurs d’exception.

Trois soirées, trois ambiances uniques

Milonga de fer et d’acier le vendredi de 21h à 2h

Milonga de la Vallée des Anges le samedi de 21h à 2h

Milonga des mains d’Or le dimanche de 14h à 19h

Avec des formations musicales prestigieuses, des démonstrations inspirantes et une sélection musicale soignée, ce festival est une véritable invitation à l’abrazo, à la rencontre et à la passion du tango. Un événement à ne pas manquer !Tout public

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Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est abrazo.tango.metz@gmail.com

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English :

The 9¿ edition of the Abrazo Tango Festival promises to be a not-to-be-missed event for all tango enthusiasts!

From May 8 to 10, 2026, Hagondange?s village hall will vibrate to the rhythm of a rich and elegant program, combining talented orchestras and exceptional dancers.

Three evenings, three unique atmospheres

Milonga de fer et d?acier on Friday from 9pm to 2am

Milonga de la Vallée des Anges on Saturday from 9pm to 2am

Golden Hands Milonga Sunday, 2pm to 7pm

With prestigious musical groups, inspiring demonstrations and a careful selection of music, this festival is a true invitation to the abrazo, to the encounter and to the passion of tango. An event not to be missed!

L’événement Festival Abrazo Tango Metz Hagondange a été mis à jour le 2026-04-13 par DESTINATION AMNEVILLE