Visite du Musée de la Moselle en 1939-45, Musée de la Moselle en 1939-45, Hagondange

Visite du Musée de la Moselle en 1939-45 Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Moselle en 1939-45 Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le Musée présente des objets, documents photos spécifiques à l’Histoire de la Moselle : annexion, germanisation, expulsions, nazification, incorporation de force, transplantation, résistance, déportations, libération. Des nouveautés à découvrir vous attendent.

Musée de la Moselle en 1939-45 2 rue des Artisans, 57300 Hagondange Hagondange 57300 Laënnec Moselle Grand Est 03 87 72 08 65 https://muséemoselle39-45.fr/ A travers des objets et des documents mis en situation, découvrez l’Histoire particulière de la Moselle annexée par l’Allemagne nazie et tous les drames inhérents : germanisés, expulsés, transplantés, déportés, incorporés, … Prévoir au minimum 2h de visite libre ou guidée. Gratuit. Accès en voiture par A31. Parking; Gare à 10 minutes à pied. Plein pied donc accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Musée présente des objets, documents photos spécifiques à l’Histoire de la Moselle : annexion, germanisation, expulsions, nazification, incorporation de force, transplantation, résistance, Des à…

© ascomemo