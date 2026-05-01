Concert du Big Band Jazz Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Hagondange

Concert du Big Band Jazz

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Depuis sa création en 1998, le big band se veut un vecteur de rencontres et de découvertes lieu de convivialité et d’échange, voyage à travers un vaste univers musical et rencontre avec le public et d’autres musiciens…

Sa programmation balaie l’histoire du jazz, et des musiques voisines. On y trouve des standards du jazz, de la musique latine et des titres issus du répertoire soul.

Il est placé depuis deux ans sous la direction talentueuse de Maël Lévèque.Tout public

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Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

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English :

Since its creation in 1998, the big band has been a vehicle for encounters and discoveries: a place for conviviality and exchange, a journey through a vast musical universe and encounters with the public and other musicians…

The program covers the history of jazz and related music. It includes jazz standards, Latin music and titles from the soul repertoire.

For the past two years, it has been under the talented direction of Maël Lévèque.

L’événement Concert du Big Band Jazz Hagondange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE