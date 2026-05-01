City Court Festival Enfant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange
City Court Festival Enfant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange jeudi 28 mai 2026.
Hagondange
City Court Festival Enfant
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-28
Projection d’une sélection spéciale de courts-métrages en direction du jeune public, avec la participation des élèves des écoles élémentaires et du collège de la ville d’Hagondange. Ils décerneront le prix JeunesEnfants
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Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10 basso.patrick1@gmail.com
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English :
Screening of a special selection of short films for young audiences, with the participation of elementary and middle school students from the town of Hagondange. They will award the Jeunes prize
L’événement City Court Festival Enfant Hagondange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE
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