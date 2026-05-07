Bal Folk du Groupe Sans Gain Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Hagondange

Bal Folk du Groupe Sans Gain

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Groupe Sans Gain, fondé en 1964 par Jean-Paul Milion, vous propose depuis maintenant 60 ans des moments de partage et de danse dans de nombreuses villes et régions de France.

Le Groupe Sans Gain, c’est une bande de copains de Lorraine qui se retrouve pour vous faire danser et découvrir les musiques folk en alliant mélodies traditionnelles et compositions.

Emmené désormais par Gaëlle GENGENBACH, le groupe ne compte pas perdre ses bonnes habitudes et les éléments qui le composent depuis des décennies sont toujours bien en place même si des changements s’opèrent parfois au sein des musiciens et de l’équipe technique qui le font vivre.

Toujours ravis de vous faire danser au son de la flûte, du nikelharpa ou encore de l’accordéon les musiciens et l’équipe en salle reste à votre disposition pour vous faire passer un agréable moment, vous faire découvrir sa discographie, présenter ses voyages ou vous apprendre à danser. Alors, n’hésitez plus et venez les rejoindre !Tout public

10 .

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

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English :

Le Groupe Sans Gain, founded in 1964 by Jean-Paul Milion, has been bringing you moments of sharing and dancing in many towns and regions of France for 60 years now.

Le Groupe Sans Gain is a group of friends from Lorraine who get together to make you dance and discover folk music, combining traditional melodies and compositions.

Now led by Gaëlle GENGENBACH, the group has no intention of losing its good habits, and the elements that have made it up for decades are still very much in place, even if there are occasional changes among the musicians and technical team who keep it going.

Always delighted to make you dance to the sound of the flute, the nikelharpa or the accordion, the musicians and the indoor team remain at your disposal to help you spend a pleasant moment, discover their discography, present their travels or teach you to dance. So don’t hesitate to come and join them!

L’événement Bal Folk du Groupe Sans Gain Hagondange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE