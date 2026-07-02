Informations pratiques

Champéon

FESTIVAL ACTE DE PRESENCE #2 CHATEAU DU FRESNE

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Attendez-vous à une oasis d’art, de culture, de danse habitée en pleine conscience et de cuisine divine le tout façonné entièrement en co-création.

À travers le château, ses jardins et le paysage environnant, un programme dynamique se déploie installations in situ, performances, musique, projections et rassemblements collectifs.

Chaque journée oscille entre contemplation et célébration, invitant le public à ralentir le rythme, à s’impliquer profondément et à découvrir les œuvres en lien direct avec le lieu et les autres.

Les visiteurs peuvent participer à une seule journée ou s’immerger pleinement grâce à des formules de plusieurs jours et à des séjours sur place, notamment en glamping, en camping ou en caravane. Les repas partagés, les rencontres informelles et les moments de réflexion façonnent une communauté éphémère.

Plus qu’un festival, Acte de Présence est un espace de rencontre — où le fait d’être présent devient l’œuvre elle-même. .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 61 10 20

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English :

Expect an oasis of art, culture, mindful dance, and divine cuisine—all created entirely through co-creation.

L’événement FESTIVAL ACTE DE PRESENCE #2 CHATEAU DU FRESNE Champéon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne