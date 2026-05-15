Festival Africanay 3 ème édition Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Nay

Festival Africanay 3 ème édition

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Exposition des peintures des enfants des écoles sur le thème Dessine-moi l’Afrique

Projection de courts métrages d’animation et suivis d’échanges et d’un cocktail bissap (Public famille dès 4 ans)

Couleurs d’Afrique Séance d’écoute musicale

(une invitation à un voyage sonore à la découverte des musiques des îles de l’Afrique orientale

Tout public Réservation souhaitée .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 00 56 96 contact@terresdafrique.fr

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English : Festival Africanay 3 ème édition

L’événement Festival Africanay 3 ème édition Nay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay