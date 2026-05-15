Festival Africanay 3 ème édition Place de la République (devant Mairie) Nay
Festival Africanay 3 ème édition Place de la République (devant Mairie) Nay samedi 27 juin 2026.
Nay
Festival Africanay 3 ème édition
Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Plongez au cœur d’une journée africaine vibrante !
Venez vous initier lors de nos stages de djembé, danse et chant, avant de flâner dans notre marché artisanal. Entre deux saveurs exotiques, laissez-vous porter par les sons du balafon pour les enfants, la fanfare Baton Rouge et la chorale de Sarah Montangon. Après un défilé de mode Look Afro Chic et un dîner convivial, la fête se prolongera en musique avec Fatou Sylla, Djelisso et le groupe Sofaz. .
Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 00 56 96 contact@terresdafrique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Africanay 3 ème édition
L’événement Festival Africanay 3 ème édition Nay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition FluOREST Phénomènes optiques en forêts tropicales Espace culturel du Pays de Nay Nay 19 mai 2026
- Conférence L’oiseau bariolé enquête en forêt Amazonienne Espace culturel du Pays de Nay Nay 21 mai 2026
- Balade nocturne Espace Culturel Nay 21 mai 2026
- Atelier Mini Cabinet de Curiosit Espace Culturel Nay 23 mai 2026
- Tournoi Aventuriers du Rail Europe Espace Culturel Nay 23 mai 2026