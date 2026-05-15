Festival Africanay 3 ème édition Place de la République (devant Mairie) Nay

Nay

Festival Africanay 3 ème édition

Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Plongez au cœur d’une journée africaine vibrante !

Venez vous initier lors de nos stages de djembé, danse et chant, avant de flâner dans notre marché artisanal. Entre deux saveurs exotiques, laissez-vous porter par les sons du balafon pour les enfants, la fanfare Baton Rouge et la chorale de Sarah Montangon. Après un défilé de mode Look Afro Chic et un dîner convivial, la fête se prolongera en musique avec Fatou Sylla, Djelisso et le groupe Sofaz. .

Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 00 56 96 contact@terresdafrique.fr

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English : Festival Africanay 3 ème édition

L’événement Festival Africanay 3 ème édition Nay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay