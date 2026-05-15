Festival Africanay 3 ème édition Place de la République (devant Mairie) Nay
Festival Africanay 3 ème édition Place de la République (devant Mairie) Nay dimanche 28 juin 2026.
Nay
Festival Africanay 3 ème édition
Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le festival Africanay se poursuit avec le marché et ses animations (stands restauration, artisanat, balafon pour les enfants, la déambulation fanfare de ‘Baton Rouge’, la boutique de création de mode Lookafrochic. Le festival se clôturera avec la vente aux enchères à l’international d’objets d’Art Africain avec Marie RENOIR commissaire priseur de l’émission “Affaire conclue” .
Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 00 56 96 contact@terresdafrique.fr
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English : Festival Africanay 3 ème édition
L’événement Festival Africanay 3 ème édition Nay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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