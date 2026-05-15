Festival Africanay 3 ème édition Place de la République (devant Mairie) Nay

Nay

Festival Africanay 3 ème édition

Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le festival Africanay se poursuit avec le marché et ses animations (stands restauration, artisanat, balafon pour les enfants, la déambulation fanfare de ‘Baton Rouge’, la boutique de création de mode Lookafrochic. Le festival se clôturera avec la vente aux enchères à l’international d’objets d’Art Africain avec Marie RENOIR commissaire priseur de l’émission “Affaire conclue” .

Place de la République (devant Mairie) 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 00 56 96 contact@terresdafrique.fr

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English : Festival Africanay 3 ème édition

L’événement Festival Africanay 3 ème édition Nay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay