Festival Agri’culturel Grange de la ferme Houdelmont

Informations pratiques

Houdelmont

Festival Agri’culturel

Grange de la ferme Grande rue Houdelmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

2e EDITION DU FESTIVAL AGRI’CULTUREL

Nous sommes heureux de vous annoncer la 2e édition de notre festival d’Houdelmont.

Quand la culture et l’agriculture se rencontrent…

Surprise cette année JP Nataf du groupe Les Innocents se joindra à Alex Toucourt pour un duo explosif!

Animations pour les enfants

Marché d’artisans locaux

Restauration et buvette

Humoriste

Tout cela accompagné d’une bonne note de musique !!!

Ces spectacles seront bien entendu assis, la GRANGE sera transformée pour l’occasion en salle de spectacle tout confort…

Réservez vos places dès maintenant !!Tout public

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Grange de la ferme Grande rue Houdelmont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 84 76 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2nd EDITION OF THE AGRI?CULTURAL FESTIVAL

We are pleased to announce the 2nd edition of our festival in Houdelmont.

Where culture and agriculture meet…

This year’s surprise: JP Nataf from the band Les Innocents will join Alex Toucourt for an explosive duo!

Children’s activities

Local artisans’ market

Food and beverage stands

Comedian

All accompanied by great music!!!

These shows will, of course, be seated; the GRANGE will be transformed for the occasion into a comfortable performance hall…

Reserve your seats now!!

L’événement Festival Agri’culturel Houdelmont a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DU SAINTOIS