Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 01:30:00

Date(s) :

2026-05-23

10h: Initiation au sévillanes sur la Place Louis XIV

11h: Spectacle de danses avec Sueño flamenco, Peña Almonte et las Flamencas de Catalina sur la place Louis XIV

12h: Concert avec Son de Embrujo aux casetas

13h: Danses avec Flamenlokas sur le plancher central

15h: Danses avec Tacones sevillanos

16h30: Danses avec Arte Andaluz

17h30: Initiation aux sévillanes

18h30:. Défilé des danseuses andalouses des flots bleus à la place Louis XIV

. Danses avec Arte Andaluz sur le plancher central

21h: Concert avec Gipsy Fusion

23h: Soirée dansante .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Festival andalou 2026

L’événement Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque