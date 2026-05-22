Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz samedi 23 mai 2026.

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2026

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 01:30:00

Date(s) :
2026-05-23

10h: Initiation au sévillanes sur la Place Louis XIV
11h: Spectacle de danses avec Sueño flamenco, Peña Almonte et las Flamencas de Catalina sur la place Louis XIV
12h: Concert avec Son de Embrujo aux casetas
13h: Danses avec Flamenlokas sur le plancher central
15h: Danses avec Tacones sevillanos
16h30: Danses avec Arte Andaluz
17h30: Initiation aux sévillanes
18h30:. Défilé des danseuses andalouses des flots bleus à la place Louis XIV
. Danses avec Arte Andaluz sur le plancher central
21h: Concert avec Gipsy Fusion
23h: Soirée dansante   .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival andalou 2026

L’événement Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)