Festival Apéro en Live à Fors

Allée du Champ de Foire Fors Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le festival Apéro en Live revient avec une 7e édition le vendredi 19 juin 2026 à Fors.

Apéro en live, organisé par l’association Fors en live, est un festival qui se veut intergénérationnel, familial et convivial. Il se déroule sur le parc du champ de foire, au cœur de la commune de Fors, dans les Deux-Sèvres, et entremêle concerts et spectacles le temps d’une soirée.

Au programme

Une ambiance conviviale

De la musique live

Un moment parfait pour se retrouver, chiller et lancer l’été ensemble

Les artistes seront annoncés très bientôt… .

Allée du Champ de Foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine forsenlive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Apéro en Live à Fors

L’événement Festival Apéro en Live à Fors Fors a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Niort Marais Poitevin