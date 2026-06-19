Festival Apéros-Contes Salle Mangin Juvigny
Festival Apéros-Contes Salle Mangin Juvigny vendredi 13 novembre 2026.
Juvigny
Festival Apéros-Contes
Salle Mangin 23 Rue Principale Juvigny Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-13
Tout public
Le Festival Les Apéros-Contes de Juvigny 2026
En 2024, l’association Sol y Luna a lancé un festival consacré aux Arts de la Parole sous forme de cabaret, qui a rencontré un franc succès local. Fort de cette réussite, une deuxième édition a été organisée en 2025 pour les 20 ans de l’association, sur dix jours, réunissant un large public autour d’artistes et d’intervenants variés.
Le festival poursuit sa route aujourd’hui avec une nouvelle programmation
présentée aux pages suivantes et s’engage dans une démarche durable visant à favoriser l’accessibilité, la convivialité, l’écologie, la valorisation des acteurs locaux et le partage. .
Salle Mangin 23 Rue Principale Juvigny 51150 Marne Grand Est
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English : Festival Apéros-Contes
L’événement Festival Apéros-Contes Juvigny a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne