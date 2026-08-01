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AGENDA · Caissargues

Festival Apogée Centre Saint-Exupéry Caissargues

samedi 22 août 2026 · Centre Saint-Exupéry · Caissargues

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Centre Saint-Exupéry
Adresse
Av. de la Dame
Ville
30132 Caissargues
Département
Gard
Tarif
Tarif réduit Simultanée V. TOPALOV

Caissargues

Festival Apogée

Centre Saint-Exupéry Av. de la Dame Caissargues Gard

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Simultanée V. TOPALOV

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-22

Le festival Apogée (Echecs Culture Patrimoine) à Caissargues, à Nîmes et au Pont du Gard.
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Centre Saint-Exupéry Av. de la Dame Caissargues 30132 Gard Occitanie   festivalapogee2026@gmail.com

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English :

The Apog%E9e Festival (Chess Culture Heritage) in Caissargues, N%EEmes, and at the Pont du Gard.

L’événement Festival Apogée Caissargues a été mis à jour le 2026-07-28 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes