Festival Apogée Centre Saint-Exupéry Caissargues

Informations pratiques

Caissargues

Festival Apogée

Centre Saint-Exupéry Av. de la Dame Caissargues Gard

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Simultanée V. TOPALOV

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-22

Le festival Apogée (Echecs Culture Patrimoine) à Caissargues, à Nîmes et au Pont du Gard.

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Centre Saint-Exupéry Av. de la Dame Caissargues 30132 Gard Occitanie festivalapogee2026@gmail.com

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English :

The Apog%E9e Festival (Chess Culture Heritage) in Caissargues, N%EEmes, and at the Pont du Gard.

L’événement Festival Apogée Caissargues a été mis à jour le 2026-07-28 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes