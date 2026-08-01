Festival Apogée Centre Saint-Exupéry Caissargues
samedi 22 août 2026 · Centre Saint-Exupéry · Caissargues
Informations pratiques
Caissargues
Festival Apogée
Centre Saint-Exupéry Av. de la Dame Caissargues Gard
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Simultanée V. TOPALOV
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-22
Le festival Apogée (Echecs Culture Patrimoine) à Caissargues, à Nîmes et au Pont du Gard.
.
Centre Saint-Exupéry Av. de la Dame Caissargues 30132 Gard Occitanie festivalapogee2026@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Apog%E9e Festival (Chess Culture Heritage) in Caissargues, N%EEmes, and at the Pont du Gard.
L’événement Festival Apogée Caissargues a été mis à jour le 2026-07-28 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes