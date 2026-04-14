Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Dimanche 19 avril, 11h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00

11h – Salon d’écoute / performance

· Résistance et archives sonores #1 ·

Mohamed Ali Ltaief et Lamin Fofana

Les deux artistes-chercheurs poursuivent leur conversation sous forme sonore et conceptuelle. Ils évoquent l’« archéologie de la voix », une approche qui mêle texte, culture visuelle et sonore afin de tisser un récit conversationnel, à la manière d’un livre sonore en deux chapitres destiné à une écoute collective.

Entrée libre

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14h – Salon d’écoute / conversation

· Résistance et archives sonores #2 ·

Maya Al Khaldi, Sarouna, Mazen Kerbaj, Mohamed Ali Ltaief, Lamin Fofana, Laura Bohnenblust

Cinq artistes du festival se retrouvent pour parler de la mémoire collective, en lien avec des archives sonores.

Entrée libre

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18h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Textures et résonnances ·

Martina Berther

Des instruments, nous n’en entendons que le souvenir, enregistré, travaillé, transformé. Partant de cette matière acoustique, elle crée des aplats sonores qui se déroulent, se font et se défont dans un temps étiré.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Alexandra Baumgartner