Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Dimanche 19 avril, 11h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00

11h – Salon d’écoute / performance

· Résistance et archives sonores #1 ·

Mohamed Ali Ltaief et Lamin Fofana

Les deux artistes-chercheurs poursuivent leur conversation sous forme sonore et conceptuelle. Ils évoquent l’« archéologie de la voix », une approche qui mêle texte, culture visuelle et sonore afin de tisser un récit conversationnel, à la manière d’un livre sonore en deux chapitres destiné à une écoute collective.

Entrée libre

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14h – Salon d’écoute / conversation

· Résistance et archives sonores #2 ·

Maya Al Khaldi, Sarouna, Mazen Kerbaj, Mohamed Ali Ltaief, Lamin Fofana, Laura Bohnenblust

Cinq artistes du festival se retrouvent pour parler de la mémoire collective, en lien avec des archives sonores.

Entrée libre

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14h – Salle de jeux / concert

Minuscules #2 · Monter en bas ·

le Trio Tarpa propose un grand écart musical du plus aigu au plus grave des instruments d’orchestre.

La série minuscule est pensée pour les bébés et les petits enfants (mais tout le monde est bienvenu).

Entrée libre

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16h – Salle de jeux / concert

Minuscules #3 · L’âge du cuivre ·

Jules Lamarche et Sam Alvarez, Turtle Listening

Au travers de grandes plages sonores sculptées dans une vaste diversité de matières, l’écoute est lente et méditative pour sortir en douceur de sa carapace.

La série minuscule est pensée pour les bébés et les petits enfants (mais tout le monde est bienvenu).

Entrée libre

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16h et 17h – Salle des veillées / performance

· Airs de terre ·

Elena Laurinavičiūtė

L’artiste lituanienne crée des œuvres en céramique faites d’éléments sphériques liés par des éléments en maillages, faisant apparaître le vide et l’espace dans la continuité du plein et du fermé.

Entrée libre

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17h – Grande salle / concert

· Faire ensemble ·

Séverine Ballon, avec les participant·x·es de l’atelier du Centre d’accueil de jour – Croix-Rouge genevoise

À Genève elle s’installe pour deux mois et part à la rencontre des migrant·es qui fréquentent le centre d’accueil de jour de la Croix-Rouge genevoise. De leurs échanges et des sessions organisées dans le lieu naît une œuvre qui ne nécessite pas de prérequis musical et construite par toutes les voix présentes.

Entrée libre

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18h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Textures et résonnances ·

Martina Berther

Des instruments, nous n’en entendons que le souvenir, enregistré, travaillé, transformé. Partant de cette matière acoustique, elle crée des aplats sonores qui se déroulent, se font et se défont dans un temps étiré.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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20h – Grande salle / concert

· S’engager par le son ·

· Mazen Kerbaj, Trompette solo

En première partie : Mazen Kerbaj, musicien pluridisciplinaire, il utilise son instrument comme base, comme support, lui permettant de développer un bouquet de sonorités.

· Maya Al Khaldi et Sarouna, Voix et électronique

Musiciennes et compositrices palestiniennes, elles utilisent des archives du Centre d’art populaire de Ramallah, qu’elles reconfigurent pour questionner les mémoires qui y sont réunies.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Alexandra Baumgartner