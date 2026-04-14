Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Lundi 20 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T12:30:00+02:00 – 2026-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-20T12:30:00+02:00 – 2026-04-20T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Mazen Kerbaj

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

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