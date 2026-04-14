Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève
Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève mardi 21 avril 2026.
Festival Archipel – Musique et art sonore Mardi 21 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:00+02:00
12h30 – Salon d’écoute / concert
· Optimisation d’écoute ·
Les étudiant·es en composition de la HEM plongent dans l’océan de haut-parleurs du salon d’écoute et nous y entraînent.
Entrée libre
⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰
21h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium
· Mécanique des flux ·
• Jessica Ekomane diffuse sur acousmonium Manifolds, une œuvre entièrement générée par ordinateur, où polyphonies et timbres se diffractent en un tourbillon d’énergies sonores
• Giuseppe Ielasi avec An insistence on material déploie en direct un ensemble de fragments sonores dégradés et superposés : une matière en mouvement qu’il réinvente à chaque concert.
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/
Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.
Silje Nes
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026