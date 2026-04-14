Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Vendredi 24 avril, 10h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

10h – Foyer du 1er / conférence et discussion

L’écoute en question·s

Martin Kaltenecker, Nicolas Donin

L’art du son est un art de l’écoute. Cela paraît évident. Mais quelles sont les informations qui transitent ? De nombreux·ses chercheur·x·ses et artistes s’intéressent au sujet et en dévoilent les aspects autant politiques que neurologiques, sensibles et intellectuels.

Entrée libre

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12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Martin Kaltenecker

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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19h – Grande salle / concert

· Lancinances ·

Ensemble 0 : Alexandre Babel, Julien Garin, Stéphane Garin

Les trois percussionnistes s’emparent de la composition et proposent une version acoustique pour trois tambours, de l’oeuvre Drums de Laurie Spiegel. ls prolongent l’expérience en invitant deux artistes à se joindre à l’aventure : avec l’utilisation du field recording, claire rousay capte le quotidien qu’elle mélange à une écriture faite de cassures et de bruit autant que d’applats sonores en demi-teintes laissant souvent place au spleen. Et chez Mica Levi, l’énergie créative prend la forme de rythmes tranchants, transformés parfois en longues plages sonores sentimentales, ici avec trois caisses claires et trois cloches-tubes.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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21h – Grande salle / concert

· Nostalghia ·

Alessandra Novaga : The Artistic Image Is Always a Miracle

Son projet part d’une obsession : comment la musique peut-elle mettre en lumière le pouvoir imaginaire du cinéma, et comment le cinéma, à son tour, peut-il ouvrir de nouvelles dimensions à la musique ?

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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22h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Se rendre perméable ·

Olga Kokcharova et Luc Müller : Lucida Sonĝo

Dans un processus d’immersion lente dans des écosystèmes aussi riches que différents, le duo s’intéresse à l’expérience du vivant à travers sa captation sonore.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Matilde Piazzi