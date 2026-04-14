Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Samedi 25 avril, 10h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

10h – 18h – Salle de jeux / Workshop

· Do it your souffle ·

Workshop animé par Emma Souharce, Lise Barkas, Octave Courtin, Julien Vadet et Clément Vercelletto – Places limitées

Au programme de la journée : fabriquer sa cornemuse à anches simples en roseau avec un pied et un bourdon et poche en ballon. Au final : une parade à l’unisson, aussi bruyante que joyeuse dans la Maison communale et ses alentours.

Atelier gratuit sur inscription (dès 16 ans) : billetterie@archipel.org

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12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Alessandra Novaga

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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14h – Grande salle / concert

· Obsolescence déprogrammée ·

Le point central : la réunion entre un ensemble de cordes et une diffusion électroacoustique. Nicolas Roulive et Benjamin Gueit co-composent une œuvre qui questionne le souvenir et la trace.

Benjamin Gueit, Nicolas Roulive et les élèves du Conservatoire populaire

Entrée libre

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17h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Écouter l’inaudible · #1

Programme d’œuvres électroacoustiques (2003-2025)

Christina Kubisch capte les ondes électromagnétiques produites par les installations techniques dont les villes sont saturées, autant que les vibrations insoupçonnées de diapasons ou de la voix humaine. Par un travail de montage et de mise en forme des contenus – sans transformation du son – elle crée des œuvres qui rendent perceptible l’inaudible.

Entrée libre

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17h30 – Salle de jeux / familles

Majuscule #2 Moineau, tourtebref…

Chaque jour les oiseaux nous émerveillent. Les jeunes flûtistes les écoutent, les imitent, transforment leurs mélodies et nous offrent un temps d’escapade, une promenade sonore collective.

Élèves de flûte du Conservatoire populaire

Les concerts sont adaptés aux jeunes et aux enfants, ils durent entre 30 et 40 minutes.

Entrée libre

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18h – Plusieurs espaces / parade

· À anches et à pieds ·

Après une journée à scier, scotcher et souffler, les participant·x·es et leurs instruments sortent de l’atelier. Une parade à l’unisson aussi bruyante que joyeuse dans la Maison communale et ses alentours.

Entrée libre

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19h – Grande salle / concert

· Érosions ·

Ben Goldscheider, Callum Smart, Richard Uttley

Trois musiciens se réunissent pour faire vivre et développer un répertoire aussi passionnant que peu diffusé. György Ligeti a produit une œuvre qui a fait date, marquant les esprits depuis sa création. Sur la demande du corniste Ben Goldscheider, Naomi Pinnock nous fait également entrer dans un univers riche en timbres. Elle travaille en s’inspirant des méthodes de dessin de Louise Bourgeois, que cette dernière recommençait sans cesse, suivant les mêmes lignes.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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21h – Grande salle / concert et projection

· Arythmétiques ·

1+1

Anne Gillot et Laurent Estoppey c’est 1+1. Avec Francis Baudevin, c’est 1+1+1. Une rencontre donc, qui permet au duo d’intégrer une part résolument visuelle à leur propos musical.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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22h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Écouter l’inaudible · #2 #3

Christina Kubisch

Programme d’œuvres électroacoustiques (2003-2025)

Traversée nocturne avec entracte

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] [{« link »: « mailto:billetterie@archipel.org »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

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