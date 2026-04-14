Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Dimanche 26 avril, 11h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:59:00+02:00

11h – Salle de jeux / familles

Majuscule #3 : Percussions : Terrains de jeux

· 30 et 1 percussionnistes ·

Au milieu il y a une batterie. Autour il y a trente percussionnistes ! L’instrument sert de base à une réflexion sur le son et les élèves en explorent les multiples possibilités d’utilisations.

Élèves de percussion du Conservatoire populaire

Entrée libre

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12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Session collective

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes. Dans le cadre du projet de Séverine Ballon, une fois n’est pas coutume, le portrait d’artiste par ses affinités musicale se transforme en une proposition collective.

Avec les participant·x·es de l’atelier du Centre d’accueil de jour – Croix-Rouge genevoise

Entrée libre

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14h – Salle de jeux / familles

Minuscule #4: Le poisson, la sorcière et le dragon

· Le concert dont vous êtes les héros et héroïnes ·

Voici un conte musical dont vous êtes le héros et l’héroïne, composé collectivement avec le public : les artistes piochent dans leur répertoire à la manière d’un puzzle, selon la direction que prend l’histoire. Une manière bien amusante de découvrir un répertoire de musique contemporaine, parfaitement accessible aux oreilles délicates.

Maïa Xifaras, Fiona Fauchois

La série minuscule est pensée pour les bébés et les petits enfants (mais tout le monde est bienvenu)

Entrée libre

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15h – Accueil et plusieurs espaces / concert – performance *

· Situationisme sonore ·

Peter Ablinger

Il a dédié sa vie à la recherche sur les qualités même du son, sa propagation et sa réception.

Décédé en 2025, son travail est mis à l’honneur par Archipel et la HEM. À l’image de sa pensée, cet événement se déploie sous forme de parcours aux allures de rite initiatique: en différents endroits apparaissent des petits ensembles ou des solos, faisant découvrir de courtes pièces conceptuelles et éveillantes.

Entrée libre

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17h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Concert électroacoustique ·

Pierre Henry, Le voyage

· Concrètement éternel ·

Inspiré du Livre des morts tibétain, Le Voyage a été composé par Pierre Henry pour le ballet éponyme de Maurice Béjart. L’argument du Voyage retrace en 7 parties le parcours de l’être humain qui, après la mort, le conduit à la réincarnation. Thierry Simonot, curateur de ce concert, interprète ce monument sur l’acousmonium de l’AMEG, installé par ses soins pour le festival.

Entrée libre

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17h – Victoria Hall / hors les murs / concert

· Les chants de l’autre côté de la Plaine ·

Luciano Berio

Coro est une œuvre monumentale et incontournable du compositeur italien. Quarante musicien·x·nes et quarante choristes partagent la scène pour une heure de musique. Sur des mélodies populaires, se déclinent ne nombreux modes de jeu, d’harmonies et d’interactions entre les timbres.

Ensemble Contrechamps, orchestre et choristes-solistes de la HEM, Zürcher Sing-Akademie

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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17h et 18h30 – Salle des veillées / performance

· Airs de terre ·

Elena Laurinavičiūtė

Évoquant un monde à mi-chemin entre le végétal et l’animal, ces sculptures en céramique peuvent être remplies d’eau ou être activées par des petits ventilateurs : l’air qui y rentre génère des sifflements, modifiables par des potentiomètres qui en contrôlent la puissance du souffle.

Entrée libre

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17h30 – Salle de jeux / familles

Majuscule #4 La reine des papillons

· sortir de son cocon ·

Les élèves de la classe d’accordéon du CPMDT relèvent un défi de taille : composer la musique du film La reine de papillons (1927) de Ladislas Starewitch. Ce ciné-concert nous promet un incroyable voyage à travers différentes création d’ambiances, qui illustrent et soutiennent un scénario incroyablement inventif.

Les concerts sont adaptés aux jeunes et aux enfants, ils durent entre 30 et 40 minutes.

Entrée libre

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20h – Grande salle / concert et projection

· Clap de fin ·

• Jannick Giger – Addio – Nouvelle œuvre pour film et ensemble

Addio est une étude de la construction des émotions dans le cinéma et la musique. Elle se concentre sur l’adieu en tant que geste culturellement codé, façonné par la voix, la répétition et les conventions cinématographiques.

• Liza Lim – Garden of Earthly Desire (1988)

Monster Chetwynd – Trying to empty the sea with a fork (2024-26) – Montage : Joe Campbell, Oscar Oldershaw

En grand final, le bien connu ensemble zurichois débarque avec un projet pluridisciplinaire inédit qui appréhende diverses formes de combinaisons entre cinéma/vidéo et musique. Avec Addio, une nouvelle œuvre pour film et ensemble, Janick Giger propose une immersion dans l’adieu, Liza Lim et Monster Chetwynd, dont les œuvres sont réunies sur proposition des curateurs, s’inspirent d’une nouvelle d’Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati, et finalement, cinq étudiant·x·es de la ZHdK composent pour des courts-métrages sélectionnés par l’Institute of Incoherent Cinematography.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Nelly Rodriguez