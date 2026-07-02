FESTIVAL ART ET CRÉATION Rue de la Paix Lamasquère

Informations pratiques

Lamasquère

FESTIVAL ART ET CRÉATION

Rue de la Paix FESTIVAL ART ET CRÉATION Lamasquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Durant toute une journée, les bâtiments et l’espace public se métamorphosent en une géante galerie éphémère accueillant des artistes aux univers variés peinture sculpture arts plastiques visuels ou sonores installations contemporaines parcours artistiques au cœur du village.

Exposition de l ‘encre et du Kapla en élaborant des labyrinthes . Travail réalisé par Françoise Vanhamme artiste plasticienne et des enfants et adultes de Lamasquère.

Exposition de peintres et sculpteurs d’Occitanie a la maison de Beyt.

– La médiathèque sera utilisée pour une expo crée par l’atelier couture avec de l art contemporain et tissus les dames de l atelier couture et Sylvie Estrabaut.

Philippe Gelda pianiste viendra accompagné le matin et après midi les dames de l’atelier couture qui réciteront des lectures en live musique .

– Brocante éphémère par Recupalys et un défilé de mode avec la styliste Véronique Magny à 17h.

– Des ateliers de création de robe est prévu avec cette même styliste et mis en live musique le dimanche après midi à 17h

La Cie Revenvie déambulera avec son piano magique à moteur

La paillote de Septfond avec exposition du chapeau et création d atelier autour du chapeau

Une exposition de vieilles voitures des années 1905 et 1908 (rare) autour du cœur ville avec des mannequins customises pour marquer le temps et l époque par la plasticienne Sylvie Estrabaut

Des créateurs autour du jeu et de l ‘art plastique, Art thérapeutique et culinaire .

Des ateliers artistiques seront proposés aux enfants et adultes ( mandala, Jeux créatifs, art thérapeutique…)

Concert de piano dans les différents lieux .

Rue de la Paix FESTIVAL ART ET CRÉATION Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29 culture.lamasquere@orange.fr

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English :

For an entire day, the buildings and public spaces are transformed into a giant ephemeral galleryE8re, featuring artists from a wide range of disciplines—painting, sculpture, visual and sound arts, contemporary installations, and art trails—all set in the heart of the village.

L’événement FESTIVAL ART ET CRÉATION Lamasquère a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE