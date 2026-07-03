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FÊTE DES CULTURES DU MONDE Rue de la Paix Lamasquère

vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la Paix · Lamasquère

FÊTE DES CULTURES DU MONDE Rue de la Paix Lamasquère

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Paix
Adresse
ESPACE CULTUREL MEDIATHEQUE
Ville
31600 Lamasquère
Département
Haute-Garonne
Tarif

Lamasquère

FÊTE DES CULTURES DU MONDE

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MEDIATHEQUE Lamasquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 23:49:00

Date(s) :
2026-09-18

La fête des cultures du monde, avec des animations, des concerts un village gourmand.
17h animations et jeux ( ateliers artistiques )
18h spectacle de magie en live avec benzuddist
19h collectif caméléon artistique concert Musique issue de la tradition occitane et européenne
21h la chorba de raouf musique nomade du monde
animations jeux village gourmand   .

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MEDIATHEQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29  culture.lamasquere@orange.fr

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English :

The World Cultures Festival, featuring activities, concerts, and a food village.

L’événement FÊTE DES CULTURES DU MONDE Lamasquère a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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