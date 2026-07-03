FÊTE DES CULTURES DU MONDE Rue de la Paix Lamasquère
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la Paix · Lamasquère
Informations pratiques
Lamasquère
FÊTE DES CULTURES DU MONDE
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MEDIATHEQUE Lamasquère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 23:49:00
Date(s) :
2026-09-18
La fête des cultures du monde, avec des animations, des concerts un village gourmand.
17h animations et jeux ( ateliers artistiques )
18h spectacle de magie en live avec benzuddist
19h collectif caméléon artistique concert Musique issue de la tradition occitane et européenne
21h la chorba de raouf musique nomade du monde
animations jeux village gourmand .
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MEDIATHEQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29 culture.lamasquere@orange.fr
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English :
The World Cultures Festival, featuring activities, concerts, and a food village.
L’événement FÊTE DES CULTURES DU MONDE Lamasquère a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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