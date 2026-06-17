Festival Art et Culture en Gervanne-Sye Julien Beautemps, Marina Saiki Gigors-et-Lozeron
Festival Art et Culture en Gervanne-Sye Julien Beautemps, Marina Saiki Gigors-et-Lozeron dimanche 19 juillet 2026.
Gigors-et-Lozeron
Festival Art et Culture en Gervanne-Sye Julien Beautemps, Marina Saiki
Rivier’Arts Gigors-et-Lozeron Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’entente entre la pianiste du Japon et l’accordéoniste français est parfaite. Ne manquez pas ce duo virtuose et complice.
.
Rivier’Arts Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 97 62 artetcultureengervannesye@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The agreement between the Japanese pianist and the French accordionist is perfect. Don’t miss this virtuoso duo.
L’événement Festival Art et Culture en Gervanne-Sye Julien Beautemps, Marina Saiki Gigors-et-Lozeron a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme