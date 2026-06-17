Gigors-et-Lozeron

Festival Art et Culture en Gervanne-Sye Julien Beautemps, Marina Saiki

Rivier’Arts Gigors-et-Lozeron Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’entente entre la pianiste du Japon et l’accordéoniste français est parfaite. Ne manquez pas ce duo virtuose et complice.

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Rivier’Arts Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 97 62 artetcultureengervannesye@gmail.com

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English :

The agreement between the Japanese pianist and the French accordionist is perfect. Don’t miss this virtuoso duo.

L’événement Festival Art et Culture en Gervanne-Sye Julien Beautemps, Marina Saiki Gigors-et-Lozeron a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme