Festival Art et Imaginaire Centre Culturel La Marchoise Gençay Vendredi 6 mars, 18h00 Entrée libre

inauguration du festival

**Inauguration du Festival vendredi 6 Mars à 18h**

Animée par l’atelier d’écriture.

Rencontre et échange autour d’un pot avec Vinciane Ducharlet (artisane vannière) et Jacky Audouin (le pendule de Foucault)

**PROGRAMME DU FESTIVAL**

**- Rendez-vous contes**

**Samedi 28 Février** / 10h30, animé par la Grenouille fait sa soupe

Tout public – Ecoute libre

**- 4 expositions** avec Dominique Corbin et ses automates, Elli Drouilleau et ses mobiles, Vincianne Ducharlet et sa vannerie et Jackie Audouin et le pendule de Foucault.

**- Spectacle « Tamis »** de la Cie Le Loup qui zozote – Tout public à partir de 3ans – Fantaisie mécanique pour objets et marionnettes

**Vendredi 6 Mars à 20h**

Tarif : 10euros – 8euros réduit

Réservation conseillée

**- Ateliers de créations** en vannerie animé par Vincianne Ducharlet

**Samedi 7 mars – De 14h à 16h45**

Création d’une mangeoire roue pour les oiseaux

Adultes

Tarif : 15 euros, 10 euros pour les adhérents. (Matériel inclus)

Sur inscription

**Mercerdi 11 Mars – De 14h30 à 15h30**

Création d’une corne de gazelle en osier

À partir de 8ans

Tarif : 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)

Sur inscription

**- Atelier création d’un moulin à noix**, animé par Jean-Jacques et Pierre Chevrier

Avec une noix, des bouts de bois et de la corde, fabriquez un jouet qui tourne comme un hélicoptère !

**Mercredi 18 Mars de 14h30 à 15h30**

À partir de 7ans

Tarif : 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)

Sur inscription

Retrouvez le programme : [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00.000+01:00

1

contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

