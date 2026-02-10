Festival Art et Imaginaire Centre Culturel La Marchoise Gençay
Festival Art et Imaginaire Centre Culturel La Marchoise Gençay Vendredi 6 mars, 18h00 Entrée libre
inauguration du festival
**Inauguration du Festival vendredi 6 Mars à 18h**
Animée par l’atelier d’écriture.
Rencontre et échange autour d’un pot avec Vinciane Ducharlet (artisane vannière) et Jacky Audouin (le pendule de Foucault)
**PROGRAMME DU FESTIVAL**
**- Rendez-vous contes**
**Samedi 28 Février** / 10h30, animé par la Grenouille fait sa soupe
Tout public – Ecoute libre
**- 4 expositions** avec Dominique Corbin et ses automates, Elli Drouilleau et ses mobiles, Vincianne Ducharlet et sa vannerie et Jackie Audouin et le pendule de Foucault.
**- Spectacle « Tamis »** de la Cie Le Loup qui zozote – Tout public à partir de 3ans – Fantaisie mécanique pour objets et marionnettes
**Vendredi 6 Mars à 20h**
Tarif : 10euros – 8euros réduit
Réservation conseillée
**- Ateliers de créations** en vannerie animé par Vincianne Ducharlet
**Samedi 7 mars – De 14h à 16h45**
Création d’une mangeoire roue pour les oiseaux
Adultes
Tarif : 15 euros, 10 euros pour les adhérents. (Matériel inclus)
Sur inscription
**Mercerdi 11 Mars – De 14h30 à 15h30**
Création d’une corne de gazelle en osier
À partir de 8ans
Tarif : 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)
Sur inscription
**- Atelier création d’un moulin à noix**, animé par Jean-Jacques et Pierre Chevrier
Avec une noix, des bouts de bois et de la corde, fabriquez un jouet qui tourne comme un hélicoptère !
**Mercredi 18 Mars de 14h30 à 15h30**
À partir de 7ans
Tarif : 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)
Sur inscription
Retrouvez le programme : [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-06T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-06T20:00:00.000+01:00
contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne