Festival Art’ Récup Site du Mas Martin Veyrac

Le Mas Martin à Veyrac accueillera la 6ᵉ édition du festival Art Récup, porté par l’association Les Art’isans. Devenu un rendez-vous majeur de l’art issu du recyclage, l’événement réunira plus de 40 artistes venus de toute la France. Durant le week-end, ils relèveront le défi de créer, en public, des œuvres originales à partir de matériaux de récupération fournis le samedi matin, avant une vente le dimanche soir. Les visiteurs pourront assister en direct au travail des artistes et échanger avec eux sur leurs techniques, leurs idées et leurs réalisations. Le samedi soir, un marché festif et une plancha géante permettront de diner et de passer une soirée agréable en écoutant des orchestres. Tout au long du week-end, une buvette et des stands proposeront de se restaurer sur place. .

