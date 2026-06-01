Festival Arte Flamenco 2026 Mont-de-Marsan
Festival Arte Flamenco 2026 Mont-de-Marsan mardi 30 juin 2026.
Mont-de-Marsan
Festival Arte Flamenco 2026
Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-30
Regarder vers le passé n’entrave en rien l’élan créateur il nourrit au contraire l’avenir et impulse le renouveau. Du 30 juin au 4 juillet 2026, fidèle à son identité, le Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan fera dialoguer les grandes figures du flamenco et les voix émergentes, les formes les plus enracinées et les écritures contemporaines, dans un esprit d’exigence artistique et de célébration populaire.
Pour tout savoir, Rendez-vous sur le site internet ou téléchargez le dossier ci-dessous. .
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 contact@festivalarteflamenco.fr
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English : Festival Arte Flamenco 2026
L’événement Festival Arte Flamenco 2026 Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mont-de-Marsan
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